الخارجية الروسية: إبطاء تويتر رد فعل لعدم امتثالها للقوانين

موسكو (أ ش أ)

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن استنكارها من رد فعل ممثلى موقع "تويتر" على إبطاء عمل هذه الشبكة الاجتماعية، الذى تم اتخاذه ردًا على عدم الامتثال للقوانين الروسية.

وقالت زاخاروفا فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، إن القائمين على "تويتر" يتحدثون عن إبطاء عمل الشبكة الاجتماعية في روسيا بسبب مخالفتهم للقوانين الروسية، وفى الوقت ذاته قاموا قبل شهرين بحجب حساب رئيس الولايات المتحدة.

وأضافت "أنه يجب عليهم اقتناء دفتر ملاحظات لتسجيل مآثرهم وإنجازاتهم الرقمية، لأنه يتشكل انطباع بأن ذاكرتهم العملياتية قصيرة".

وأشارت إلى أن إدارة "تويتر" تحجب بنشاط كل الآراء التى لا تنال إعجابها، ولكنها فى الوقت ذاته تعرب عن قلقها عندما يتم فرض قيود على عمل هذه الشبكة الاجتماعية فى إطار القانون .

ونصحت ممثلى "تويتر" باقتناء دفتر ملاحظات لتسجيل تصرفاتهم بحق الآخرين، مشددة على أن هذه الشركة تنتقد التصرفات التى تقوم نفسها بتنفيذها.