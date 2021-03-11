الخارجية الأمريكية: لن نقدم أى مبادرات أحادية لجذب إيران إلى مائدة التفاوض

رويترز

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن لن تقدم أى مبادرات أحادية أو حوافز لجذب إيران إلى مائدة التفاوض، وبدوره أكد رئيس وزراء البريطانى بوريس جونسون خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى أمس على التزام بريطانيا بإنجاح الاتفاق النووى متعدد الأطراف الذى أبرم في 2015 مع إيران، وحث روحاني على وقف انتهاكات إيران لبنود الاتفاق والتي بدأتها طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.

وشدد البيان على أهمية أن تنتهز إيران فرصة استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق إذا عادت إيران إلى الالتزام، وترفض إيران حتى الآن المشاركة في اجتماع بوساطة من الاتحاد الأوروبي بين القوى العالمية والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق.

وفى هذا الصدد، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه يجب السماح بعودة الإيرانية التي تحمل الجنسية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف إلى وطنها لتكون مع عائلتها، وجاء في بيان لمكتب جونسون بعد اتصال هاتفي مع روحاني اليوم الأربعاء "أثار رئيس الوزراء قضية نازانين زاغاري راتكليف ومحتجزين آخرين في إيران يحملون الجنسيتين البريطانية والإيرانية معا وطالب بالإفراج الفوري عنهم".

وأضاف البيان "قال (جونسون) إنه رغم الترحيب بخطوة نزع سوار المراقبة بالكاحل عن نازانين زاغاري راتكليف فإن التقييد المستمر لحركتها يظل غير مقبول بالمرة ويجب السماح لها بالعودة إلى عائلتها في المملكة المتحدة".

وألقي القبض على زاغارى راتكليف التي كانت تعمل مديرة مشروعات بمؤسسة تومسون رويترز الخيرية في مطار طهران في أبريل نيسان 2016 وأدينت بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية. ونفت هذه الاتهامات.

وقضت زاغارى راتكليف عقوبة السجن لخمس سنوات انتهت يوم الأحد، ونزع عنها سوار المراقبة بالكاحل لتصبح حرة في التنقل داخل إيران لكنها ما تزال ممنوعة من مغادرة البلاد إذ تلقت اخطارا بالمثول أمام المحكمة في قضية جديدة في 14 مارس آذار لمواجهة اتهامات بترويج دعاية مناهضة للدولة الإيرانية.