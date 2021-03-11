اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مارس 2021 01:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع العبور وبدء عمليات التبريد.. صور

الخميس، 11 مارس 2021 01:20 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع العبور وبدء عمليات التبريد.. صور حريق مصنع العبور
كتب ذكى مكاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق مصنع على مساحة 1500 متر بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، ويتم الآن عمليات تبريد موقع الحريق، تحسبا لاندلاع النيران مرة آخرى بالمكان.

 

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، بلاغا بنشوب حريق هائل داخل مصنع ملابس في القليوبية، وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية والعميد خالد المحمدى رئيس المباحث والعميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إلى موقع الحريق وبصحبتهم سيارات الإطفاء، وتمت عملية السيطرة على الحريق.

 

محاولة اطفاء الحريق
محاولة اطفاء الحريق
 
لحظة محاولة اطفاء الحريق
لحظة محاولة اطفاء الحريق
 
دخان كثيف من الحريق
دخان كثيف من الحريق
 
الحريق
غباء كثيف بسبب الحريق
 
حريق العبور 2
حريق العبور 
 
حريق العبور 1
حريق العبور ومحاولة اطفاءه 

حريق مصنع ملابس

القليوبية

اخبار عاجلة

سيارات الإطفاء

امن القليوبية

حريق مصنع العبور

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة