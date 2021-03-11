اليوم السابع
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الحكومة تنفى إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

الخميس، 11 مارس 2021 11:37 ص
الحكومة تنفى إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق الجنيه المصرى
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.
 
 
 

العملية الورقية

الحكومة

الاسواق

المركز الاعلامى

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