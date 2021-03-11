الحكومة تنفى إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.
الحكومة تنفى إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواقالخميس، 11 مارس 2021 11:37 ص
الجنيه المصرى
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