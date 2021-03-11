سرت (أ ش أ)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن حكومته ستؤدى اليمين الدستورية الاثنين المقبل فى بنغازى، وستعمل فى كل مناطق ليبيا.

وأكد الدبيبة - في تصريح لبوابة الوسط الإخبارية الليبية، اليوم الخميس، أن موعد إجراءات التسليم والتسلم مع حكومة الوفاق، ستتم فور الانتهاء من أداء اليمين.

وأوضح أن هناك إجراءات ستتم بالتنسيق مع المجلس الرئاسى الجديد برئاسة محمد المنفى، ومتابعة من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا والجهات ذات العلاقة. ومنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة، خلال جلسة انعقدت أمس الأربعاء، حيث حصلت على 132 صوتا.

وبدوره أكد رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح في كلمة له، عقب منح الحكومة الثقة على أن حكومة عبد الحميد الدبيبة تنتهى ولايتها القانونية فى 24 ديسمبر المقبل وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسى الليبى، موضحا أن الحكومة ستكون لـ"تسيير الأعمال" بعد التاريخ المذكور.

ودعا "صالح" رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنواب إلى القيام بجولة داخل مدينة سرت للوقوف على الخراب والدمار الذى لحق بالمدينة خلال السنوات الماضية.

فيما شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على أنه لن يسمح بتجدد الحروب في الأراضى الليبية، مؤكدا أن حكومته ملتزمة بخارطة الطريق التي تقضى بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر المقبل.

وطالب الدبيبة أعضاء مجلس النواب الليبى بالوقوف إلى جانب حكومته خلال المرحلة الانتقالية التي سيعمل خلالها، داعيا البرلمان للاجتماع في أي مدينة ليبية لدعم حكومة الوحدة الوطنية، متوجها بالشكر إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الشقيقة والصديقة الداعمة للحكومة.