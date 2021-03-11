الجريدة الرسمية تنشر عدد من القرارات لرئيس الوزراء

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن " برج العرب الجديدة- طيبة الجديدة- سلام شرق بورسعيد- 6 أكتوبر-أسيوط الجديدة- بهبيت الحجارة بالعربية) المسند تنفيذها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا بتعديل طريقة السداد الموضحة قرين الجزء الشهرى المستحق عن شهر فبراير 2021، 14164125 مليار جنيه من القسط السنوى الثانى المستحق للهيئة القومية التأمين الاجتماعى.

كما نشرت الجريدة قرار الموافقة على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، اعتبارا 8 مارس حتى 7 سبتمبر.

ونشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك في إطار العمل على تطوير منظومة التعليم الطبي، حيث نص التعديلات على أن تمنح مجالس الجامعات، بناء على طلب مجلس كلية التمريض التابعة لها، درجات علمية ومهنية ودبلومات تتمثل في درجة البكالوريوس في علوم التمريض، وكذا دبلوم الدراسات العليا في علوم التمريض، والدبلوم المهني في التمريض، ودرجة الماجستير في علوم التمريض، ودرجة الماجستير المهني في التمريض، ودرجة دكتوراه الفلسفة في علوم التمريض (PHD)، ودرجة الدكتوراه المهنية في التمريض (DNP)، وذلك على أن تكون هذه الدرجات في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية لكل درجة منها.