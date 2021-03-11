التفاصيل الكاملة لرحلة الموت.. مصرع 27 طالبا إندونيسيا والشرطة تحقق (صور)

وكالات الأنباء

انتهت رحلة مدرسية، بكارثة، وعشرات الضحايا، حيث لقى 27 شخصاً على الأقل حتفهم جراء سقوط حافلة تقل طلاباً بمدرسة وآباءهم فى واد بإقليم جاوة الغربية الإندونيسى، حسبما أفاد مسئول إنقاذ اليوم الخميس.



رجال الإتقاذ

وبدأ ديدين ريدوانسا، رئيس هيئة البحث والإنقاذ المحلية، فى سرد تفاصيل الحادث، حيث قال إن الحافلة كانت عائدة من رحلة مدرسية وعلى متنها 66 شخصاً من طلاب المدارس والمعلمين وأولياء الأمور، عندما فقد السائق السيطرة عليها وسقطت فى واد ضيق في منطقة سوميدانج، وأضاف "ديدن ريدوانسه" إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقى العلاج، مشيرا إلى أن 13 منهم يعانون من إصابات خطيرة.



الحافلة المدرسية

من جهتها ذكرت محطة "مترو تى فى" أنه تم إعلان وفاة شخص كان عالقاً تحت الركام، مما رفع الحصيلة إلى 27، كما قالت واحدة من الناجين إن الحافلة اهتزت قبل أن تتحطم، مشيرة إلى أن رائحة شىء يحترق تسللت إلى الركاب، وقال السائق إن المكابح تعطلت، بحسب بوابة ديتيك الإخبارية.



رجال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا

وأعلن مسئول بالشرطة الإندونيسية إيكو براسيتيو روبيانتو، أن الحافلة كانت فى طريق عودتها إلى البلدة قادمة من منطقة "تاسيكمالايا" عندما سقطت فى واد عميق يبلغ ارتفاعه 20 مترا بعدما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها.

وأضاف روبيانتو أن الشرطة تحقق فى الحادث من أجل الوقوف على أسبابه وملابساته.



أحد ضحايا سقوط الحافلة

وأظهرت صور من مكان الحادث أن الحافلة مقلوبة، حيث يحاول عمال الإنقاذ البحث عن ضحايا آخرين، بعد العثور على جثة شخص كان عالقا من ضحايا حادث سقوط الحافلة .

ولم يتضح على الفور سبب الحادث، على الرغم من أن وزارة النقل الإندونيسية، قالت إن هناك مؤشرات أولية على أن اختبارات ملاءمة الطريق للسيارة لم تكن محدثة.