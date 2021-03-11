اليوم السابع
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الخميس، 11 مارس 2021 07:35 م
خالد صلاح
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التعاون بين مصر والسودان مستمر فى جميع الملفات.. على صفحات اليوم السابع غدا

الخميس، 11 مارس 2021 07:00 م
التعاون بين مصر والسودان مستمر فى جميع الملفات.. على صفحات اليوم السابع غدا اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السالع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها المباحثات المصرية السودانية تحت عنوان " الرئيس السيسى يستعرض مع «حمدوك» مستجدات الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية ويؤكد: التعاون بين مصر والسودان مستمر فى جميع الملفات.. الرئيس: نعتز بعمق العلاقات الاستراتيجية.. توافق بين القاهرة والخرطوم لتفعيل مقترح تشكيل «رباعية دولية» بشأن سد النهضة.. «مدبولى»: لسنا ضد التنمية بإثيوبيا ولكن بما لا يضر بمصالح الشعبين.. «حمدوك» يشيد بالمواقف المصرية الصادقة للحفاظ على استقرار بلاده.. ويؤكد: استفدنا من تجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر.
 
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اليوم السابع

اليوم السابع غدا

اخبار اليوم السابع

الرئيس السيسى

العلاقات المصرية السودانية

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