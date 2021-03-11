التعاون بين مصر والسودان مستمر فى جميع الملفات.. على صفحات اليوم السابع غدا

ينشر اليوم السالع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها المباحثات المصرية السودانية تحت عنوان " الرئيس السيسى يستعرض مع «حمدوك» مستجدات الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية ويؤكد: التعاون بين مصر والسودان مستمر فى جميع الملفات.. الرئيس: نعتز بعمق العلاقات الاستراتيجية.. توافق بين القاهرة والخرطوم لتفعيل مقترح تشكيل «رباعية دولية» بشأن سد النهضة.. «مدبولى»: لسنا ضد التنمية بإثيوبيا ولكن بما لا يضر بمصالح الشعبين.. «حمدوك» يشيد بالمواقف المصرية الصادقة للحفاظ على استقرار بلاده.. ويؤكد: استفدنا من تجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر.

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