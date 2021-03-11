التدخل السريع بالغربية ينقذ مسنا بلا مأوى وإيداعه بدار المسنين فى طنطا

قام الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع بتضامن الغربية ورئيس لجنة مواطن الرئاسية بالغربية يرافقه رضا شاهين عضو فريق التدخل السريع وعضو لجنة مواطن بلا مأوى الرئاسية بالغربية بإنقاذ مواطن مسن بلا مأوى وإيداعه دار رعاية المسنين والعجزة بطنطا، بعد توقيع الكشف الطبى عليه، جاء ذلك في بيان لمديرية التضامن.

كانت إدارة التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى، قد تلقت بلاغاً بوجود مواطن مسن بلا مأوى يفترش الطريق بمنطقة سبرباى التابعة لمركز طنطا، انتقل فريق من التدخل السريع وتبين أن المواطن كفيف البصر ولا يسمع ولديه كسر فى المفصل ويتواجد عند أحد المواطنين ولا يستطيع رعايته بعد وفاة أخيه الذى كان يحتويه قبل ذلك.

وقام فريق التدخل السريع بتضامن الغربية بالاتصال بمدير إدارة الأزمات بمحافظة الغربية لتوفير سيارة إسعاف وفور حضور سيارة قام الفريق باصطحاب المسن للمجمع الطبى للتأمين بطنطا بسيارة الإسعاف لتوقيع الكشف الطبى عليه لوجود كسر بمفصله وبالفحص الطبى تبين أن الكسر قديم ولا يمكن التدخل الجراحى بعد عمل الإشاعات اللازمة للحالة، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مؤسسة المسنين والعجزة.





فريق التدخل السريع بالتضامن الاجتماعي يتحدث مع المواطن داخل الدار







نقل مواطن بلا مأوى بالاسعاف لدار رعاية المسنين



