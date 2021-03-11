اليوم السابع
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البيت الأبيض: بايدن يعرب عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنسانى فى إثيوبيا

الخميس، 11 مارس 2021 11:36 م
البيت الأبيض: بايدن يعرب عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنسانى فى إثيوبيا جين ساكى المتحدثة باسم البيت الأبيض
رويترز

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى اليوم الخميس إن الرئيس جو بايدن يشعر بقلق كبير ومهتم بشدة بالموقف الإنسانى في إثيوبيا، وأضافت المتحدثة "الرئيس لديه قلق عميق ومهتم بشدة بهذه القضية"، وأعرب المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقه الشديد جراء استمرار النزاع المسلح في إثيوبيا، داعيا إلى إنهاء التصعيد العسكري ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، "اعتمد المجلس اليوم استنتاجات حول دولة إثيوبيا والتي تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين، مجددا قلقه البالغ حول تطورات الأوضاع في منطقة تيجراي".
 
وأضاف البيان "إثيوبيا حاليا في وضع داخلي معقد له انعكاسات وعواقب كبيرة على المنطقة ككل؛ إذ يؤدي النزاع المسلح في منطقة تيجراى إلى تفاقم التوترات في القرن الأفريقي، لذلك يجب تجنب المزيد من التصعيد العسكري وعدم الاستقرار على المدى الطويل".
 
وحذر المجلس من عواقب الصراع الدائر في منطقة تيجراي على القرن الإفريقي، كما حثت بروكسل جميع الأطراف على إنهاء العنف الفوري في تيجراى، وأضاف البيان "تحث بروكسل جميع الأطراف على إيقاف العنف على الفور في منطقة تيجراي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين في جميع المناطق".
 
كما أعرب المجلس الأوروبي - في بيانه - عن "قلقه الشديد إزاء تقارير تفيد بارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية"، داعيا إلى تقديم الجناة إلى العدالة، وأشار البيان إلى أنه "فيما يتعلق بالإعلان عن الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 5 يونيو المقبل، يرحب الاتحاد الأوروبي بالتزام الحكومة الإثيوبية بإجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة وهو مستعد لمواصلة دعم هذه العملية".

 


البيت الأبيض

جين ساكى

كورونا

إثيوبيا

تيجراى

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