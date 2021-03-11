اليوم السابع
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البرازيل تسجل زيادة قياسية في وفيات فيروس كورونا

الخميس، 11 مارس 2021 05:00 ص
البرازيل تسجل زيادة قياسية في وفيات فيروس كورونا فيروس كورونا
(رويترز)

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 سجلت وزارة الصحة البرازيلية ، زيادة يومية قياسية في الوفيات بسبب فيروس كورونا، حيث لقي 2286 مصابا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 79876 ليرتفع الإجمالي في البلاد منذ بدء الجائحة إلى أكثر من 11.2 مليون.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 270656، في ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ، إن معدلات العدوى في البرازيل مقلقة، حيث تتفشى سلالة جديدة أسرع انتشارا تعرف باسم (بي1) ودعت إلى تشديد إجراءات الصحة العامة.

 

 

 


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