البدء فى تطبين 23 ترعة فى مركز الحسينية بالشرقية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس طارق اللبان، وكيل وزارة الرى بالشرقية، أن أعمال تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع تجرى على قدم وساق، لسرعة إنجازها، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أنه تم اختيار 35 ترعة فى مركز الحسينية لتطبينها ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك على مرحلتين.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تضم 23 ترعة بمركز الحسينية بطول 100 كيلو متر وبتكلفة 300 مليون جنيه لخدمة زمام 38 ألف فدان، وسوف تستكمل الخطة فى المرحلة الثانية بحوالى 12 ترعة أخرى ليصل إجمالى عدد الترع إلى 35 ترعة بأطوال 180 كم وبتكلفة مالية 570 مليون جنيه لخدمة زمام 60 ألف فدان أرض زراعية .

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ أعمال تبطين ترعة الأخيوة بطول 4 كم، وبتكلفة 12 مليون جنيه، حيث تشمل الأعمال الجارى تنفيذها التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانة عادية للطبقة السطحية بسمك 10 سم ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال نهاية العام الجارى، وذلك لضمان تغذية مساحة 1500 فدان بالمياه اللازمة للزراعة.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن تحديد 41 قرية بمركز الحسينية لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة بشكل عام، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وقال المحافظ إن مركز الحسينية يمثل 31% من إجمالى مساحة المحافظة وظل لسنوات طويلة يعانى من الإهمال وعدم الاهتمام لذا فهو بحاجة ماسة لتقديم المزيد من الخدمات فكان لزاماً علينا إدراجه فى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى لتنفيذ أعمال التطوير بتلك القرى، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الجيد بما يضمن سرعه البدء فى تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمنى الموضوع للانتهاء من تطوير قرى مركز الحسينية ليتم البدء فى تنفيذ المشروع بباقى مراكز المحافظة وخاصة ذات الخدمات القليلة .

ومن خطط التطوير الشاملة التى سيتم تنفيذها بقرى مركز الحسينية والتى تشمل تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بتطوير شبكات انحدار ومحطات رفع ومحطات معالجة - مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب - مد شبكات الغاز الطبيعى - توصيل شبكات الاتصالات المحدثة - رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى - توفير خدمات الإنارة العامة بتطوير شبكات الكهرباء من أكشاك وأعمدة إنارة - توفير الخدمات التعليمية بإنشاء مدارس جديدة - إنشاء الوحدات الصحية والشبابية - إنشاء وحدات خدمات الطب البيطرى - إنشاء خدمات التضامن الاجتماعى - بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد الكبارى بقطاع الرى.