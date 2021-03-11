وفي تصريحات أدلى بها اليوم الخميس للصحفيين، ناشد جواو بالتوصل لهدنة بين لندن وبروكسل وسط استمرار تدهور العلاقات بينهما، معربًا عن اعتقاده بالحاجة إلى بذل الجهد لتغيير طريقة التفكير والتخلي عن محاولة تسجيل نقاط باستغلال نزاعات الماضي والتركيز على القيام بما يمكن لتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقات التي عقدها الجانبين، وأضاف جواو: "نحن بحاجة إلى التحلي بمستويات عالية من الثقة المتبادلة بين الطرفين."


يشار إلى أن العلاقات بين لندن وبروكسل توترت العام الحالي وسط تحديات تنفيذ اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والجدال حول إمدادات اللقاح، ويشهد قطاع التصنيع داخل بريطانيا بعد الاتفاق التجاري بين لندن والاتحاد الأوروبي المدرج ضمن اتفاقية الخروج المعروفة إعلامياً باسم "بريكست"، حيث كشفت صحيفة "جارديان" في تقرير لها الخميس أن ثلاثة أرباع المصنعين يعانون من مشكلات في تأخر نقل البضائع من وإلى دول الاتحاد الأوروبي.