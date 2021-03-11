الأمير وليام: العائلة المالكة فى بريطانيا ليست "عنصرية"

كتب سمير حسنى

قال الأمير وليام دوق كامبريدج، وشقيق الأمير هارى، إن العائلة المالكة فى بريطانيا ليست عنصرية، وذلك ردا على الاتهامات التى وجهتها ميجان ماركل زوجة شقيقه للعائلة، جاء ذلك بحسب ما أوردته قنة العربية.

وكانت وزيرة الأطفال البريطانية فيكي فورد قالت الإثنين الماضى، إنه لا مكان للعنصرية في المجتمع البريطاني وذلك بعدما اتهمت ميجان زوجة الأمير هاري شخصا ما فى العائلة المالكة بإثارة القلق حول مدى سواد بشرة ابنهما آرتشي.