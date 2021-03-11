افتتاح ملاعب مركزى شباب الحسينات والمستقبل بالطود فى الأقصر

وكان قد وصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة الأقصر، وكان فى استقباله بمطار الأقصر الدولى، كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقود وزير الشباب والرياضة، جولات على عدد من مراكز الشباب على مدار اليوم الخميس، وغداً الجمعة، كما يشارك فى ماراثون رياضى بوسط مدينة الأقصر، وافتتاح ملاعب داخل مراكز الشباب، وفرع النادى الأهلى بمدينة طيبة الجديدة.