افتتاح أعمال تطوير مركزى شباب المستقبل وأبو سعيد بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، أعمال التطوير المنتهية بمركز شباب المستقبل بمحافظة الأقصر، والتى تضمنت مبنى إدارى وملعب كرة قدم خماسى، جاء ذلك ضمن الزيارة التفقدية التى يقوم بها وزير الشباب والرياضة لمحافظة الأقصر برفقة محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر.

واستمع الدكتور أشرف صبحى، إلى رؤية مجلس إدارة مركز شباب المستقبل حول جعل المركز مجمع رياضى يقدم كافة الخدمات الرياضية لأبناء الأقصر من أعضاء المركز ورواده، بالتنسيق مع الوزارة والمحافظة ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

كما قام الوزير بافتتاح المبنى الإدارى الجديد بمركز شباب أبو سعيد شرق بإدارة شباب إسنا وسط تواجد مكثف من قبل أبناء نجع أبو سعيد شرق.

وكشف الدكتور أشرف صبحى، أن الوزارة قد انتهت حتى الآن من إنشاء وتطوير 79 ملعبا بمراكز شباب الأقصر بتكلفة اجمالية بلغت نحو 36 مليون جنيه بواقع 73 ملعبا بالأبعاد الخماسية، و6 ملاعب بالأبعاد القانونية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية.

كما تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، برفقة محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر مركز التعليم المدنى ومركز شباب الطود، ضمن زيارته الميدانية التى يقوم بها اليوم لمحافظة الأقصر، حيث شملت الزيارة بمركز التعليم المدنى بالأقصر تفقد منطقة الاستقبال وغرف الإقامة، والمطعم، وقاعات التدريب، والمكتبة، وقاعة الاجتماعات.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية مراكز التعليم المدنى المنتشرة فى جميع المحافظات، والتى تستضيف الشباب المشاركين فى برامج وأنشطة الوزارة على مدار العام، وبرامج التثقيف السياسى للنشء والشباب، والتدريبات المختلفة، التى تنفذها الوزارة.

وخلال تفقده لمركز شباب الطود، وجه الوزير بسرعة دراسة طلب المركز بشأن بناء سور يحيط بالملعب القانونى داخل المركز، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الأنشطة داخل المركز وتحقيق أقصى استفادة من الملعب الخماسى المطور.