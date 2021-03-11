اعتماد لائحة العاملين بشركة إيرو تل وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء بمطار برنيس 75%

كتب أحمد مصطفى

أعتمدت وزارة الطيران المدنى العمل بلائحة الحوافز والبدلات للعاملين بشركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية.

وكانت جريدة الوقائع المصرية قد نشرت فى عددها الصادر صباح اليوم، الخميس، القرار الصادر من وزير الطيران بإصدار لائحة الحوافز والبدلات للعاملين بشركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

حيث قرر وزير الطيران العمل با اللائحة ونشر القرار بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار

كما قرر منح الشركات والطائرات التى ستهبط بمطار برنيس تخفيض وقدره 75% على رسوم الهبوط والإيواء لمدة 4 أشهر تبدأ من تاريخه.