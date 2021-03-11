اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مارس 2021 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اعتماد لائحة العاملين بشركة إيرو تل وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء بمطار برنيس 75%

الخميس، 11 مارس 2021 12:56 م
اعتماد لائحة العاملين بشركة إيرو تل وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء بمطار برنيس 75% وزارة الطيران المدني
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعتمدت وزارة الطيران المدنى العمل بلائحة الحوافز والبدلات للعاملين بشركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية.

وكانت جريدة الوقائع المصرية قد نشرت فى عددها الصادر صباح اليوم، الخميس، القرار الصادر من وزير الطيران بإصدار لائحة الحوافز والبدلات للعاملين بشركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

حيث قرر وزير الطيران العمل با اللائحة ونشر القرار بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار

كما قرر منح الشركات والطائرات التى ستهبط بمطار برنيس تخفيض وقدره 75% على رسوم الهبوط والإيواء لمدة 4 أشهر تبدأ من تاريخه.


وزير الطيران

قرارات جديدة

الوقائع المصرية

شركة إيروتل

مطار برنيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الطيران يستعرض أمام النواب جهود تطوير المطارات والمشروعات الاستثمارية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:05 م

وزير الطيران يسلم مطار سوهاج الدولى شهادة الاعتماد الصحى للسفر الأمن

الجمعة، 26 فبراير 2021 05:51 م

وزير الطيران المدنى يتفقد مطار القاهرة بعد جولة موسعة بمرسى علم.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 06:12 م

وزير الرياضة: نتواصل مع وزارتى الطيران والخارجية لحل أزمة بعثة الزمالك

الأحد، 21 فبراير 2021 02:03 م

وزيرا الطيران والسياحة فى زيارة لمطار الغردقة لمتابعة سير العمل .. صور

السبت، 20 فبراير 2021 01:58 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة