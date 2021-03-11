اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مارس 2021 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اضطراب ملاحة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء

الخميس، 11 مارس 2021 02:08 م
اضطراب ملاحة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء طقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الجمعة 12 مارس 2021 إلى الأربعاء 17 مارس 2021، حيث تشهد البلاد غدا فرص أمطار خفيفة وشبورة مائية صباحا.

 

وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء المقبل، كما يلى: 

يوم الجمعة 12 مارس :

أمطار خفيفة على مناطق من "الإسكندرية - رشيد - بلطيم - بورسعيد – العريش - رفح ) على فترات متقطعة "40% تقريبا"

 شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد

 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وارتفاع الموج من ( 3 : 4 متر ) 

- يوم السبت 13 مارس

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء

- يوم الأحد 14 مارس

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المودية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء

- يوم الإثنين 15 مارس

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن الفتاة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد

- يوم الثلاثاء 16 مارس

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد

- يوم الأربعاء 17 مارس

 شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

 
IMG_20210311_135228

 


حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس القاهرة

حالة الطقس هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الاسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس

حاله الطقس

حالة الطقس فى الاسكندرية

حالة الطقس درجة الحرارة

حالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس الان

حالة الطقس درجة الحرارة غدا

الطقس غدا

اخبار الطقس

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس في الاسكندريه

اخبار الطقس غدا في الاسكندريه

الطقس غدًا

توقعات الطقس غدا

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة غدا

درجات الحرارة في مصر

درجات الحرارة في القاهرة

درجات الحرارة في الإسكندرية

درجات الحرارة الان

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمطار خفيفة ورياح.. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس غدا

الخميس، 11 مارس 2021 01:48 م

انخفاض 8 درجات بحرارة الجو.. الأرصاد: اعتدال بالأحوال الجوية ودرجة الحرارة توالى انخفاضها الأيام المقبلة.. فرص أمطار خفيفة بالإسكندرية ومطروح وتمتد لبلطيم ورشيد غدا.. وتحذير عاجل للمواطنين من تخفيف الملابس

الخميس، 11 مارس 2021 01:11 م

الأرصاد: أمطار خفيفة على السلوم ومطروح واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

الخميس، 11 مارس 2021 12:01 م

الأرصاد: اعتدال بالطقس ودرجات الحرارة توالى انخفاضها والعظمى بالقاهرة 26

الخميس، 11 مارس 2021 11:12 ص

انخفاض درجات وأمطار وشبورة.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء

الخميس، 11 مارس 2021 10:26 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة