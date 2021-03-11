استقالة وزير الصحة السلوفاكى إثر خلافات على لقاح "سبوتنيك V" الروسى

كتب محمد جمال

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش الخميس قبول استقالة وزير الصحة ماريك كرايتشي إثر خلافات في الائتلاف الحاكم حول شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وقال ماتوفيتش متحدثا عن كرايتشي: "هذا الرجل الذي يقف إلى جانبي مع جميع الوزراء، عمل بلا كلل لأكثر من 12 شهرا في مواجهة الوباء".

وتلقت سلوفاكيا مطلع مارس الجاري الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" من روسيا الأمر الذي تسبب في رد فعل حاد من قبل قادة الأحزاب اليمينية المنضوية في الائتلاف الحاكم، وحاولت الأحزاب إقناع رئيس الوزراء بالاستقالة، لكنهم لم يجدوا تفهما من رئيسة الدولة سوزانا شابوتوفا، ثم وجهت تلك الأحزاب إنذارا نهائيا للحكومة، "باستمرار تعاون التحالف، أو استقالة وزير الصحة الذي أصدر الإذن باستخدام اللقاح الروسي".

وقالت شابوتوفا: "بما أن السبب الحاسم لطلب استقالة الوزير من جانب شركائنا في التحالف هو شراء اللقاح الروسي، أرى أنه يجب أن تتم هذه الاستقالة بعد بدء استخدام "سبوتنيك V" في سلوفاكيا".

وأشارت إلى أنها تعرضت لـ"الضغط" لفترة طويلة مع المطالبة بإقالة وزير الصحة، مؤكدة أنه "كل خطأ في قرارات الحكومة التي اتخذت أثناء الوباء تم إلقاء اللوم فيها على كرايتشي" ووصفت طلب استقالة وزير الصحة بأنه "لا إنساني ولا أخلاقي".

وتفاوض رئيس الوزراء السلوفاكي سرا على تسلم اللقاح من روسيا، حيث منع شركاؤه في التحالف سابقا قرار التعامل مع اللقاح الروسي بحجة عدم تسجيله لدى وكالة الأدوية الأوروبية بعد.