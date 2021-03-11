استعدادات أمنية مكثفة لتأمين حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالأقصر

كتب محمود عبد الراضي

استعدادات أمنية مكثفة تشهدها الأقصر تمهيدًا لافتتاح فرع النادي الأهلي بالمحافظة، حيث كثف رجال "الأفريقية للأمن والحراسة" من تواجدهم بالنادى لتأمين الضيوف، ومراسم الحفل حتى نهايته.

ويعتبر فرع الأهلى الجديد بالأقصر أكبر نادى رياضى بالمحافظة وجنوب الصعيد، حيث تبلغ مساحته 13 فدانا، ويشمل ملعب كرة قدم قانونى، ومدرجات تسع لـ5 آلاف متفرج، وملاعب مختلفة للألعاب وحمام سباحة أوليمبى، وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان ويجرى استكمال تنفيذ باقى المبانى الملحقة بالمساحة 8.44 فدان، بجانب إنشاء ملعب للعبة الواحدة، وملعب خماسي، ومبنى إدارى للنادي، يتكون من 3 طوابق.



استعدادات لتأمين حفل الافتتاح



جانب من الاستعدادات لتأمين حفل افتتاح فرع الأهلي بالأقصر