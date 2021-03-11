وذكرت الخلية فى بيان مقتضب أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، أن فردا استشهد وأصيب آخر من قوة تابعة لشرطة محافظة الديوانية؛ إثر إنفجار عبوة ناسفة خلال مسح الطريق على الخط الدولى السريع بمحافظة الديوانية.

يشار إلى أن طريق الديوانية تستخدمه قوات التحالف الدولى، لنقل المعدات والمؤن للتمركزات العسكرية.

وكانت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، أعلنت تدمير عدد من الأوكار لتنظيم داعش ومقتل مجموعة من الإرهابيين فى ضربات جوية فى سلسلة جبال قره جوخ بمحافظة نينوى.