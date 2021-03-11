بغداد (أ ش أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الخميس، استشهاد فرد وإصابة آخر من شرطة الديوانية إثر انفجار عبوة ناسفة على طريق محافظة الديوانية.

وذكرت الخلية فى بيان مقتضب أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، أن فردا استشهد وأصيب آخر من قوة تابعة لشرطة محافظة الديوانية؛ إثر إنفجار عبوة ناسفة خلال مسح الطريق على الخط الدولى السريع بمحافظة الديوانية. يشار إلى أن طريق الديوانية تستخدمه قوات التحالف الدولى، لنقل المعدات والمؤن للتمركزات العسكرية.



وكانت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، أعلنت تدمير عدد من الأوكار لتنظيم داعش ومقتل مجموعة من الإرهابيين فى ضربات جوية فى سلسلة جبال قره جوخ بمحافظة نينوى.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الخميس، أن جهاز مكافحة الإرهاب واصل عملياته الناجحة فى مختلف المناطق لملاحقة بقايا عصابات داعش ودك أوكارهم، مشيرا إلى تنفيذ عملية خاصة فى سلسلة جبال قره جوخ سبقها 30 ضربة جوية لطيران التحالف الدولى، أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين.

ولفت البيان، إلى أن الطيران الحربى العراقى قام بتقديم الإسناد الجوى القريب لهذه العملية ، والتى جاءت بالتنسيق مع قوات البيشمركة فى الطرف الشمالى من سلسلة جبال قره جوخ .