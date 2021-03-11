اليوم السابع
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خالد صلاح
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ارتفاع مبيعات السيارات فى الصين لأربعة أمثالها فى فبراير

الخميس، 11 مارس 2021 09:31 ص
ارتفاع مبيعات السيارات فى الصين لأربعة أمثالها فى فبراير سيارة - أرشيفية
رويترز

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ارتفعت مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق في العالم للسيارات، 365% فى فبراير مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، لتواصل مكاسبها للشهر الحادى عشر على التوالي، إذ تقود البلاد انتعاشا عالميا للقطاع من جائحة كوفيد-19.

وكشفت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات الصيني أن المبيعات بلغت 1.46 مليون سيارة في فبراير.

وقبل عام، تضررت مبيعات السيارات في الصين بشدة جراء الجائحة بسبب فرض قيود على السفر فى البلاد. لكن السوق بدأت تنتعش مجددا في الربع الثاني، بجانب بقية قطاعات الاقتصاد، إذ تمكنت البلاد من السيطرة على فيروس كورونا إلى حد كبير.

وأعلنت شركات صناعة سيارات مثل تويوتا وجيلي عن نمو للمبيعات في خانة المئات الشهر الماضي.

وزاد مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، مثل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، 585% في فبراير إلى 110 آلاف وحدة.

 

 


مبيعات السيارات

الصين

مبيعات السيارات فى الصين

ارتفاع مبيعات السيارات فى الصين

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