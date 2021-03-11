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ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع العبور لـ12 حالة وفاة و19 مصابا

الخميس، 11 مارس 2021 12:31 م
ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع العبور لـ12 حالة وفاة و19 مصابا حريق العبور
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مصادر، ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بحريق مصنع بحي إسكان الشباب في العبور، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات حتي الآن 12 حالة وفاة، بالإضافة إلي 19 مصابا، فى الوقت الذى لم يصدر فيه أى بيان رسمى حتى الآن حول أعداد الوفيات والمصابين، حيث تم نقل المصابين لمستشفي السلام والمستشفيات المجاورة بالشرقية. 
 
ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بـ11 سيارة إطفاء للسيطرة علي الحريق، بالإضافة إلي الدعم المقدم من محافظة الشرقية بـ3 سيارات إطفاء لمحاولات السيطرة علي النيران.
 
وكان حريق هائل قد نشب داخل مصنع بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.
 
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع بمنطقة العبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق، وتم فرض كردون أمنى بالمكان لمنع خطر امتداد النيران للمصانع المجاورة.

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