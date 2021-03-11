ارتفاع أسواق مال الإمارات والبحرين بختام الأسبوع.. وتعطل بورصتى الكويت ومسقط

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بعد صعوده 4 جلسات متتالية، بنسبة 0.08% خاسرًا 7.6 نقطة ليغلق عند مستوى 9587.79 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي ، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.02% رابحًا 26.14 نقطة ليغلق عند مستوى 2573.48 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.54% رابحًا 30.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5636.827 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 797.842 مليار درهم.

وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.26% رابحًا 3.82 نقطة ليغلق عند مستوى 1469.25 نقطة، بينما تعطلت بورصتا الكويت ومسقط احتفالًا بأعياد الإسراء والمعراج.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بعد صعوده 4 جلسات متتالية، بنسبة 0.08% خاسرًا 7.6 نقطة ليغلق عند مستوى 9587.79 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.69% خاسرًا 1733.31 نقطة ليغلق عند مستوى 24175.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 455.9 مليون سهم بقيمة 12 مليار ريال.

هبط 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.29%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 1.24%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.79%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.07%، 0.06%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.031%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.88%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.4%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.21%.

وقفز 93 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.95%، ثم سهم "التعمير" بنسبة 6.02%، ثم سهم "الجزيرة" بنسبة 5.83%، وتراجع 96 سهماً على رأسها سهم "مسك" بنسبة 4.61%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 4.26%، ثم سهم "العبداللطيف" بنسبة 4.22%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 699.7 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.02% رابحًا 26.14 نقطة ليغلق عند مستوى 2573.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 192 مليون سهم محققة ما قيمته 181.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2661 صفقة لعدد 36 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.93%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.13%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.76%، 0.71%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.97%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.03%.

وقفز 20 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 9.54%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.39%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.77%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 9.49%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.7 مليون ورقة بقيمة 31.2 مليون درهم.



بورصة أبوظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.54% رابحًا 30.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5636.827 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 797.842 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 215 مليون سهم، بقيمة 898.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 3346 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 2.51%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.79%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاعي العقار والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.51%، 0.24%، على التوالي.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الفجيرة لصناعات البناء" بنسبة 14.41%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 13.04%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 7.98%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.66%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 2.15%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 226 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.84%.