اخبار اقتصاد اليوم.. نجاح مصر فى مواجهة كورونا وضعها فى صدارة وجهات السياحة العالمية

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الخميس 11- 3 – 2021 عددا من الأحداث الاقتصادية، التى تم رصدها على صفحات اليوم السابع على مدار اليوم، ومن بينها الأتى:-

وزيرة التخطيط: مصر تحقق معدل نمو بنسبة 2% مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%



أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مؤشرات الاقتصاد المصرى في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/2021.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 20/2021 التي أعلنتها الحكومة هى مؤشرات جيدة، ففي ظل أزمة كوفيد-19 التي أثرت على كل دول العالم؛ استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجارى مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%، وهو ما يعني أن هناك جودة في توزيع الاستثمارات وفي السياسات المتخذة والتي أدت إلى تحقيق معدلات نمو موجبة مع توفير فرص للتشغيل.

الحكومة: نجاح مصر فى الحد من انتشار كورونا جعلها تتصدر وجهات السياحية العالمية

استعرضت الحكومة خطة مصر الخاصة بالسياحة الآمنة أثناء مشاركتها في بورصة برلين السياحية ITB التي تنعقد افتراضيا هذا العام خلال الفترة من 9 وحتى 12 مارس الجارى بمشاركة خبراء القطاع السياحى من جميع أنحاء العالم، حيث تمت الإشارة إلى إمكانية السفر الآمن إلى مصر بالرغم من استمرار وجود أزمة الوباء العالمي كوفيد 19.

وتم التأكيد على أن الحفاظ على صحة جميع السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي يأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة، وهو ما جعل التطبيق الصارم لتدابير السلامة الخاصة بفيروس ـكوفيد 19 أحد محاور الخطة الرئيسية. ويتم التعاون بين الجهات المختلفة لوضع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تم وضعها وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وزيرا قطاع الأعمال والتنمية المحلية يبحثان أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمشاركة كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة لجهود توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر باعتبارها صديقة للبيئة وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

القابضة المعدنية: طرح السيارات الكهربائية العام المقبل بسعر 300 ألف جنيه

أشاد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، بخطة الحكومة لتصنيع السيارات الكهربائية فى شركة النصر للسيارات بالاتفاق مع الجانب الصينى المتخصص فى هذا المجال، وبتصنيع اتوبيسات في الشركة الهندسية للسيارات، والتى انضمت فى وقت سابق من القابضة للنقل البحرى والبرى للقابضة المعدنية.

وأضاف خالد الفقى لـ"اليوم السابع" أن السيارة الكهربائية من المتوقع طرحها فى السوق خلال عام، تحديدا أواخر العام المقبل، لافتا إلى أن سعرها المعلن يصل لنحو 300 ألف جنيه، بعد تحمل الحكومة نحو 50 ألف جنيه عن كل سيارة يتم بيعها فى المراحل الأولى من التصنيع، وذلك لتنشيط السوق، وجذب المواطنيين للشراء كنوع من حماية البيئة وهذا ما يطلق عليه الحافز الأخضر .

وضع حجر أساس مبنى جهاز مدينة حدائق العاصمة.. و76% نسبة تنفيذ "سكن كل المصريين"

وضع المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، حجر الأساس لمبني جهاز المدينة، المقرر تنفيذه على مساحة 3000م2، وذلك بحضور اللواء أيمن القاضي، رئيس الإدارة المركزية، المشرف العام على الإدارة العامة للأمن وإزالة التعديات بالهيئة، ومسئولى الهيئة والجهاز.

وأوضح المهندس عبد اللطيف بشارة، أن مدينة حدائق العاصمة تعد إحدى مدن الجيل الرابع، التي يتم تشييدها مؤخراً، وتقع فى منطقة متميزة، لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس كمال بهجات، ومرافقوه، الحالة الأمنية بالمدينة، وتم الاتفاق على منع دخول مركبات"التوك توك" داخل المدينة نهائيا، والتأكيد على دور الأمن داخل المدينة.

التنظيم والإدارة: تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا في 16محافظة

قام الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بزيارة إلي فرع الجهاز بمحافظة الإسكندرية ومركز إعداد القادة بالابراهيمية، وذلك في إطار لقاءات متابعة سير العمل بالفرع، وقرر بدء تدريب عدد من العاملين بالفرع تمهيدا لتنفيذ الربط إلالكتروني مع المقر الرئيسي للجهاز عبر استخدام منظومة التراسل الرقمي الداخلي.

كما عقد رئيس الجهاز لقاء مع العاملين واستمع منهم إلي طموحاتهم وتصوراتهم للارتقاء بآلية العمل، واستعرض أهم ما تم إنجازه في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة، كما تطرق إلى موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الجهاز وما يمثله من إضافة قوية تمكن الجهاز من ممارسة دوره بشكل يسهم في تلبية احتياجات الوحدات الإدارية والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.





البورصة المصرية تنهي تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.562 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 11261 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2250 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 13781 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4340 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2212 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة.

سعر الذهب فى مصر اليوم يرتفع 6 جنيهات وعيار 121 يسجل 768 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصري بتعاملات الخميس 11 مارس 2021 بقيمة 6 جنيهات، ليصعد الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر إلى 768 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 658 جنيها.

عيار 21 يسجل 768 جنيها.

عيار 24 يسجل 877 جنيها.

الجنيه الذهب 6144 جنيها.

أونصة الذهب 1735 دولار.