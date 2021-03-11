إيطاليا تحظر دفعة من لقاح استرازينيكا بعد وفاة رجلين فى صقلية

رويترز

قال مصدر مطلع اليوم الخميس إن قرار إيطاليا حظر دفعة من لقاح شركة استرا زينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 اتخذ بعد وفاة رجلين في صقلية عقب فترة وجيزة من تطعيمهما باللقاح، وقالت الهيئة الطبية الحكومية في إيطاليا (أيفا) في وقت سابق إن القرار "وقائي" وأضافت أنه لم تثبت صلة بين التطعيم "والأحداث الخطيرة التي أعقبته".

ولم تحدد الهيئة الأحداث التي أشارت إليها، وقال المصدر إن أيفا تحركت بعد وفاة ضابط البحرية ستيفانو باتيرنو (43 عاما) في وقت سابق هذا الأسبوع مما يشتبه أنها أزمة قلبية بعد يوم من تلقيه جرعة التطعيم.

وتوفي ديفيد فيلا (50 عاما) الأسبوع الماضي بعد 12 يوما من تلقيه اللقاح.