اليوم السابع
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الخميس، 11 مارس 2021 01:22 م
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إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات بكفر الشيخ ودسوق

الخميس، 11 مارس 2021 01:08 م
إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات بكفر الشيخ ودسوق جانب من الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا لمناقشة الأثر المجتمعى والأثر البيئى لإنشاء مصنع تدوير المخلفات بكفر الشيخ، وعلى هامش الاجتماع تمت مناقشة طرح مصنع دسوق للمخلفات الصلبة، وسيتم إنشاؤه خلال 6 أشهر، ليخدم مركزى دسوق وفوه.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور حازم ظنان، مدير البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية،والدكتور محمد إسماعيل، الاستشارى التنفيذى للبرنامج الوطنى، ورؤساء مدن كفر الشيخ ومسير وسيدى غازى وقلين، بحضور الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، ومدير مركز البحوث الزراعية، والمديرية الزراعية، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة، ومحمود زهران، بحضور عدد من أعضاء المجتمع المدنى، وتمت الموافقة على الأثر البيئى، وسيتم طرحه فى شهر يونيو المقبل، لينتهى فى شهر إبريل 2022.

 


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اخبار كفر الشيخ

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