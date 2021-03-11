إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظتى الشرقية والبحر الأحمر

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم وغدا بمحافظتى الشرقية والبحر الأحمر.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية ستقوم بالتشخيص والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).

تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فى وقت سابق، إطلاق 68 قافلة طبية مجانية، بجميع محافظات الجمهورية، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.