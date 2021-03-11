إصابة 5 أشخاص فى حوادث متفرقة بأبو سمبل والسباعية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شهدت محافظة أسوان مساء اليوم، حوادث مرورية متفرقة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص.

وكان مرفق إسعاف أسوان، تلقى إخطارا بتلك الحوادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان هذه الحوادث.

وشهد طريق أسوان أبو سمبل جنوب محافظة أسوان انقلاب أتوبيس سياحي ناحية الكيلو 43 أسفر عن مصاب واحد.

وفي شمال محافظة أسوان تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بحدوث تصادم شاحنتين علي الطريق الصحراوي مصر أسوان الغربي في المسافة بين كمين السباعية ونزلة إدفو تجاه أسوان أسفر عن 4 مصابين.

وقد تنوعت الإصابات ما بين كدمات وكسور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.