إصابة سائق فى تصادم أتوبيس بسيارة نقل فى الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أصيب سائق حافلة نقل عام، فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل، اليوم الخميس، فى مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول شخص مصاب لمستشفى الداخلة العام فى حادث مروري.

تبين إصابة السائق "عربى عبده سعيد "من قرية الهنداو بمركز الداخلة، فى حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نصف نقل بطريق قرية أبو منقار -غرب الموهوب بمركز الداخلة، بينما لم يصب جميع الركاب ولا سائق سيارة النقل حيث إن الحادث بسيط لم يسفر عن أى ضحايا.

جرى نقل السائق لمستشفى الداخلة العام للعلاج، وجار الدفع بحافلة نقل عام لنقل الركاب لمدينة موط بمركز الداخلة وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت جهات التحقيق.