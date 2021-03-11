إحالة 32 موظفا للتحقيق خلال حملات للانضباط الإدارى بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.
وفى هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة.
وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 32 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية أبو صماده لتغيبهم بدون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
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