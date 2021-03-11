أوباما وبوش وكلينتون فى إعلان دعائى لتلقى لقاح كورونا.. وغياب ترامب

رويترز

أعلن مجلس الدعاية والإعلان الأمريكي اليوم الخميس أن رؤساء الولايات المتحدة السابقون باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون وجيمي كارتر سيظهرون مع زوجاتهم في إعلانين يشجعان على تلقي التطعيم للوقاية من فيروس كورونا.

يقول بوش في أحد الإعلانين ومعه أوباما وكلينتون "العلم واضح. هذا التطعيم سيحميك وذويك من هذا المرض الخطير المميت".

ويقول أوباما "هذه هي الخطوة الأولى للقضاء على الوباء ولتقدم بلدنا".

ومن اللافت غياب الرئيس السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا عن إعلاني مجلس الإعلان، وهو مؤسسة غير ربحية. وكان ترامب قد تحدث كثيرا خلال سعيه لإعادة انتخابه العام الماضي عن دور إدارته في جلب اللقاح إلى الأسواق.

وحين سئل المتحدث باسم المجلس عن غياب ترامب قال إن أحد الإعلانين تم تصويره في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن في يناير كانون الثاني والذي لم يحضره ترامب.

وأضاف المتحدث أن المؤسسة شعرت بالرضا حين نصح ترامب الأمريكيين في الآونة الأخيرة بالتطعيم.