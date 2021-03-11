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أمطار خفيفة ورياح.. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس غدا

الخميس، 11 مارس 2021 01:48 م
أمطار خفيفة ورياح.. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس غدا كوبرى قصر النيل - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الجمعة، انخفاضا آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد ورفح على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة شمال البلاد، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة.

 


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