أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 11-3-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 11-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.562 مليار جنيه.



إيقاف تداول 21 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، شركة النصر للأعمال المدنية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العبور للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مصر للأسمنت-قنا، دلتا للطباعة والتغليف، بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، دايس للملابس الجاهزة، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، القاهرة للإسكان والتعمير، جلاسكو سميثكلاين، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المجموعة المصرية العقارية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، الأهلي للتنمية والاستثمار، بي انفستمنتس القابضة، أصول للوساطة في الأوراق المالية.

البورصة تربح 1.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.562 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.562 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 695.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.1 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.51%، والعرب على 3.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.6 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 11261 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2250 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 13781 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4340 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2212 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1450 نقطة.

وصعدت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 34.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.777 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.42%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.842 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.45%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.185 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.37%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 9.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.19%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 21.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.76%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 15.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.92%.

- بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه بسعر إغلاق 10.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.81%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.32%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.87%.