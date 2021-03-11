أخبار البورصة اليوم الخميس 11-3-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 11-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.562 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، شركة النصر للأعمال المدنية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العبور للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مصر للأسمنت-قنا، دلتا للطباعة والتغليف، بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، دايس للملابس الجاهزة، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، القاهرة للإسكان والتعمير، جلاسكو سميثكلاين، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المجموعة المصرية العقارية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، الأهلي للتنمية والاستثمار، بي انفستمنتس القابضة، أصول للوساطة في الأوراق المالية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، شركة النصر للأعمال المدنية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العبور للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مصر للأسمنت-قنا، دلتا للطباعة والتغليف، بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، دايس للملابس الجاهزة، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، القاهرة للإسكان والتعمير، جلاسكو سميثكلاين، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المجموعة المصرية العقارية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، الأهلي للتنمية والاستثمار، بي انفستمنتس القابضة، أصول للوساطة في الأوراق المالية.

البورصة تربح 1.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.562 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.562 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 695.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.1 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.51%، والعرب على 3.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.6 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 11261 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2250 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 13781 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4340 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2212 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1450 نقطة.

وصعدت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الأهرام للطباعة والتغليف، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 270 ألف سهم، 20 ألف سهم، 1.68 مليون سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 128.5 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة 6.82 مليون سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الأهرام للطباعة والتغليف، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 270 ألف سهم، 20 ألف سهم، 1.68 مليون سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 128.5 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة 6.82 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 765 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي سيدي كرير للبتروكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، 635 ألف سهم، 135 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 500 سهم.

واشترى المساهم علي محمود عبد اللطيف محجوب عدد 331.8 ألف سهم بشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بسعر 41.7712 جنيه بقيمة إجمالي 13.9 مليون جنيه ليرتفع نسبة المساهمة من 9.8326% إلى 10.7334%.



ام ام جروب أعلنت شركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، عن نتائجها المالية المجمعة خلال عام 2020، وبلغت إيرادات الشركة المجمعة 8.7 مليار جنيه عام 2020 مقابل 9.8 مليار جنيه عام 2019 بنسبة انخفاض 11.7%، وبلغ صافي أرباح الشركة المجمعة 336 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2020 بانخفاض بلغ نحو 20.3% مقارنة بـ459 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019. الدلتا للتأمين أعلنت شركة الدلتا للتأمين، زيادة رأس المال من 126 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه بزيادة قدرها 224 مليون جنيه موزعة على 56 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، وسوف يتم تمويل الزيادة من حساب الأرباح المرحلة وأرباح العام في 30 يونيو عام 2020، وذلك في صورة أسهم مجانية بواقع 1.778 سهم لكل سهم أصلي مع التزام الشركة بمراعاة أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة. أعلنت شركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، عن نتائجها المالية المجمعة خلال عام 2020، وبلغت إيرادات الشركة المجمعة 8.7 مليار جنيه عام 2020 مقابل 9.8 مليار جنيه عام 2019 بنسبة انخفاض 11.7%، وبلغ صافي أرباح الشركة المجمعة 336 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2020 بانخفاض بلغ نحو 20.3% مقارنة بـ459 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019.أعلنت شركة الدلتا للتأمين، زيادة رأس المال من 126 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه بزيادة قدرها 224 مليون جنيه موزعة على 56 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، وسوف يتم تمويل الزيادة من حساب الأرباح المرحلة وأرباح العام في 30 يونيو عام 2020، وذلك في صورة أسهم مجانية بواقع 1.778 سهم لكل سهم أصلي مع التزام الشركة بمراعاة أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة.

رمكو

أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من إحدى شركات بيت الخبرة للاستحواذ على كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية -تابعة بنسبة 99.8%- في شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية البالغة 99.95% من هيكل ملكيتها، ولن ينتج عن صفقة الاستحواذ حدوث أي معاملات نقدية لأي طرف حيث سيكون مقابل تنفيذ الصفقة هو قيام شركة بين الخبرة للتأجير التمويلي - تكنوليس- الدائنة بانهاء كفالة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحي ومساهميها الحاليين وإبراء ذمتهم من أي مدفوعات أو مستحقات خاصة بأورينت للقرى السياحية لدى تكنوليس.

وكان مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، اعتمد نتيجة التقييم الصادر من المستشار المالي المستقل شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية بشأن تحديد القيمة العادلة لسهم شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية، وجاء ملخص التقييم الخاص لأورينت للقرى والفنادق السياحية بنحو 1.090.85 مليار جنيه وأن قيمة حصة رمكو للإنشاءات العقارية 1.090.3 مليار جنيه حيث تمتلك 799.6 ألف سهم بواقع 1363 جنيه للسهم.



سي أي كابيتال أعلنت إدارة البورصة المصرية، إجمالي الكميات المبدئية المعروضة لعرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر بلغت 720.8 مليون سهم.



جلاكسو أعلنت شركة جلاكسو سيمثلاكين، تلقيها خطاب من شركة جلاكسو جروب ليمتد (المساهم الرئيسي) يفيد توقف المفاوضات بينه وبين شركة حكمة فارماسيوتيكلز بى.ال.سى. (حكمة) فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على شركة جلاكسو سميثكلاين بما في ذلك عرض الشراء الإجباري على الشركة، وبناءً عليه لن تمضي شركة حكمة قدماً في تقديم عرض الشراء الإجباري بشأن الاستحواذ على أسهم الشركة.