اليوم السابع
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آثار حادث انفجار سيارة أسطوانات البوتاجاز بأسيوط.. فيديو

الخميس، 11 مارس 2021 03:35 م
آثار حادث انفجار سيارة أسطوانات البوتاجاز بأسيوط.. فيديو آثار حادث انفجار سيارة أسطوانات البوتاجاز
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت الأجهزة التنفيذية من رفع آثار حادث انفجار أسطوانات البوتاجاز بطريق بنى غالب التابعة لمركز أسيوط بعد انتهاء جهود رجال الحماية المدنية والإطفاء فى السيطرة على الحادث الذى أسفر عن انفجار جميع الأسطوانات دون حدوث أية خسائر بشرية أو إصابات.

كان اللواء عصام سعد، محافظ اسيوط، قد تفقد موقع الحادث رافقه خلالها اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، واللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات بالديوان العام يفيد انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاحاز فى طريقها لمركز الغنايم ومحملة بالعشرات من أسطوانات البوتاجاز وانفجار جميع محتوياتها بطريق بنى غالب بمركز أسيوط.

وأشار المحافظ إلى أنه فور الإبلاغ عن الحادث، تم توجيه سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث وتم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء كبيرة الحجم و2 سيارة إطفاء من شركة أسيوط لتكرير البترول وسيارة إطفاء من شركة الأنابيب وسيارة من شركة بتروجاز للمشاركة فى أعمال الإطفاء وتم عمل كردون أمنى حول المنطقة وعمل تحويلات مرورية حتى السيطرة على الحادث.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الانفجار، وتم الإطفاء والتبريد دون أية خسائر أو إصابات بشرية وتم رفع السيارة ومحتوياتها من الطريق وتسيير الحركة المرورية، كما تم السيطرة على الأجزاء المشتعلة المتطايرة من الأسطوانات بواسطة سيارات الإطفاء.

 


اسيوط

حوادث اسيوط

الحماية المدنية

أسطوانات البوتاجاز

انفجار سيارة أسطوانات البوتاجاز

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