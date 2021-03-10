9 مواد فى قانون الخدمة المدنية تضمن حقوق المرأة فى العمل.. إنفوجراف

كتب أحمد حمادة

أكد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية حقوق المرأة ضمن المواد الهامة التى تضمن المساواة بين الجنسين حيث وضع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 9 مواد رئيسية تهتم بحقوق المرأة فى الوظائف الحكومية.

1 – حظر التمييز بين الموظفيين بسبب الدين أو الجنس أو أى سبب أخر

2 – يقدر أداء الموظفة الحاصلة على رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز اذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز

3 – يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل

4 – تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها طفلها وحتى بلوغه العامين

5- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل

6 – تستحق الموظفة إجازة بدون اجر لرعاية طفلها عامين على الأكثر في المرة الواحدة

7- تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وان توفى مولودها

8- تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناءا على طلبها لمرافقة الزوج اذا سافر للخارج

9 – تستحق الموظفة أجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية