500 مليون دولار فاتورة نشر قوات الحرس الوطنى لتأمين الكابيتول منذ يناير الماضى

واشنطن /أ ش أ/

قالت وزارة الدفاع الامريكية "البنتناجون"، إن فاتورة نشرة قوات الحرس الوطنى الامريكى فى محيط مبنى الكابيتول حيث مقر مجلسى النواب و الشيوخ بلغت 500 مليون دولار أمريكى .

وأشار البنتاجون على أن عملية نشر القوات بدأت فى السادس من يناير الماضى وشارك فيها 26 ألفا من أفراد قوات الحرس الوطنى الأمريكى و شمل الانفاق عليهم جوانب اعاشتهم و نقلهم و مكافئاتهم الاضافية .

وذكرت دورية ديفنس نيوز الامريكية، المتخصصة فى الشأن الدفاعى أن القرار الذى صدر مؤخرا بتمديد عمل قوات الحرس الوطنى فى مهمة تأمين مبنى الكابيتول لمدة شهرين قادمين لم تصدر بشأنها أية موازنات تقديرية حتى الأن .

وكان وزير الدفاع الامريكى لويد اوستن قد وافق أمس على تمديد عمل قوات حماية مقر الكونجرس فى العاصمة الامريكية "واشنطن دى سى "إلى الثالث والعشرين من شهر مايو القادم وهى القوات التى كان سيحل أجل انتهاء مهمتها فى الثانى عشر من الشهر الجارى ، ويصل اجمالى قوة الحرس الوطنى التى ستبقى للدفاع عن مبنى الكابيتول 2300 جندى تعادل نصف عدد القوة الحالية القائمة بالتأمين من قوات الحرس الوطنى / 4600 جندى / تعمل بالتعاون و التنسيق التام مع قوة البوليس المدنى للكونجرس .

ويقول المراقبون إنه فى حال تمديد عمل القوات لفترات اطول سيتم استدعاؤها وتجديد مهمتها وفق لنظام تناوب دورى تتم مراجعته كل ثلاثة اشهر ، كما تفيد التقارير الإخبارية المحلية الصادرة عن حكومات الولايات الامريكية عن اتساع نطاق موافقتها على الدفع بقوات الحرس الوطنى التابعه لها للقيام بمهمة حماية مقر الكابيتول بعد أن عزفت بعض الولايات عن الموافقة على ذلك فى بداية الأزمة .