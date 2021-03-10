اليوم السابع
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242 ألفا و117 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء بالشرقية حتى الآن

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:33 م
242 ألفا و117 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء بالشرقية حتى الآن المراكز التكنولوجية - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من تقديم 242 ألفا و117 طلبا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى بالمراكز التكنولوجية حتى 9 مارس الجارى، مؤكداً أن موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية لتنتهى هذه الفترة آخر الشهر الجارى، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم 40% كجدية تصالح إذا قام بالسداد فى خلال شهر مارس الجارى.

وطالب المحافظ، فى بيان، رؤساء المراكز بمد يد العون للمواطنين المخالفين لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للدخول تحت مظلة القانون والإستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجارى.

وتستمر المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة فى استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى وتحصيل من نسبة  جديه التصالح لمن يقوم بالسداد خلال شهر مارس الجارى.


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البناء العشوائى بالشرقية

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اخبار الشرقية

تعديات الزراعية

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