102 مواطن يتلقون لقاح كورونا وتخصيص لجان طبية للمرور على المدارس ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الأربعاء، الاجتماع الدورى مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة، لمتابعة مستجدات الوضع الصحى وفيروس كورونا، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة.

وفى بداية الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد مع اللجنة آخر مستجدات الوضع الوبائى فى المحافظة، مطمئنا على سرعة تقديم كافة الرعاية الصحية والطبية للمرضى، وكذا استعرض جهود مديرية الصحة فيما يتعلق بتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا، ومعدلات تردد المواطنين، مؤكدا أن إجمالى من تلقوا اللقاح ببورسعيد حتى الآن 102 مواطن.

واطمأن المحافظ، على سير العمل داخل مركز اللقاح ببورسعيد، وأيضاَ قطاع الإسعاف ببورسعيد، وجهود الفرق الطبية فى تقديم الرعاية الصحية لمرضى العزل المنزلى .

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية ومديرية التربية والتعليم ببورسعيد، لتخصيص لجان طبية للمرور المستمر على كافة المدارس بالمحافظة مع بداية الفصل الدراسى الثانى، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس والمرور مرتان بالأسبوع على كل مدرسة بالمحافظة، ومتابعة الموقف الصحى ، وطمأنة الطلاب والمعلمين وتوعيهم بالإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس المستجد .

وتناول اللقاء أيضاً استعراض جهود مديرية الصحة فى تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى الجرعة الأولى منها داخل المحافظة وأعداد الأطفال الذين تلقوا التطعيم ، مؤكدا على انطلاق الجرعة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى الفترة من 28 مارس حتى 4 أبريل ببورسعيد.