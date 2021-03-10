10 معلومات عن المرحلة الأولى لمشروع الطريق الحر شرق الرياح التوفيقى

القليوبية - إبراهيم سالم

تواصل الدولة المصرية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة شبكة الطرق الحالية وتنفيذ طرق جديد في كافة المحافظات ضمن المشروع القومى للطرق لمنع الاختناقات المرورية، وربط الطرق ببعضها، حيث تشهد المسافة من مدينة بنها حتى ميت غمر، بطول 30 كم إنشاء وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي، من بنها حتى المنصورة بإجمالي طول 73 كم.

وفى هذا السياق يقدم "اليوم السابع"، أبرز المعلومات حول المرحلة الأولى من المشروع، والتى تبدأ من مدينة بنها حتى ميت غمر بطول 30 كيلو مترا، والتى جاءت على النحو التالى:

1- تبدأ المرحلة الأولى من المشروع من بنها حتى ميت غمر بطول 30 كم.

2- تبلغغ تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق 4,3 مليار جنيه.

3- سيتم ربط الطريق الجديد عند بنها بالدائري الإقليمي و"القاهرة - الإسكندرية الزراعي".

4- المرور من القاهرة إلى المنصورة سيكون شرق الرياح بعد الانتهاء من المشروع بالكامل.

5- تخصيص البر الغربي من الرياح التوفيقى للقادم من المنصورة إلى القاهرة للقضاء على الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى.

6- تضم المرحلة الأولى 7 كباري علوية تضم "كوبري قنطرة بحر مويس- كوبرى جمجرة - وكوبرى أسنيت - كوبرى كفر شكر - كوبرى المنشأة الكبرى - كوبرى صهرجت - كوبرى ميت غمر أعلى السكة الحديد".

7- يضم الطريق 8 كبارى سطحية وعمل صناعى خاص بجنابية الرياح بالإضافة لـ13 مأخذ رى.

8- جرى تنفيذ 30% من كوبري جمجرة بعرض 12.8 متر بواقع 3 حارات وعرض 3.6 متر لكل حارة وبتكلفة 192 مليون جنيه.

9- الانتهاء من 31.5% من كوبري أسنيت (اتجاه واحد) 3 حارات مرورية بعرض 10.80 متر وأرصفة وحارة مرورية أسفل الكوبري بعرض 5م (الجانب الأيمن) بتكلفة 126.2 مليون جنيه.

10- تنفيذ 30% من كوبرى كفر شكر بطول 475 م، وعرض 12.80م، بواقع 3 حارات وبعرض 10.80 متر وأرصفة، بتكلفة 191 مليون جنيه.