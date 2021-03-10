وكيل صحة السويس يزور مصابى حادث انقلاب أتوبيس بطريق السخنة.. وننشر أسماء الضحايا

السويس- سيد نون

زار الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالسويس، المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس - العين السخنة، وقال إسماعيل الحفناوى، إن المصابين يتم علاجهم بمستشفى السويس العام، وتم إجراء عمليات جراحية لعدد من المصابين، كما خرج مصابين ووصل عدد المصابين فى الحادث إلى 16 مصابا.

وبلغت الحصيلة النهائية لضحايا حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السويس_ السخنة" 7 وفيات بينهم طفلين.

وأسفر الحادث، عن وفاة صالح .ا.ع 56 عاما مقيم بالشرقية، ويحيى .ف.ا.م 47 عاما فرد شرطة، مقيم الشرقية، ومحمد .ف.م 25 عاما مقيم بالشرقية، وندا .م.أ.ف 20 عاما مقيمة بالغردقة، وأشرف .أ.ع 53 عاما سائق الأتوبيس مقيم بالدقهلية، كما توفيت الطفلتين فرح .م.أ 10 أعوام مقيمة بالشرقية، والطفلة ليان .م.م عام واحد.

وكان طريق "السويس_ السخنة" شهد فجر الأربعاء انقلاب أتوبيس ركاب انطلق من المنصورة، وكان في طريقة إلى الغردقة، أمام شرطة سوميد قرب على مسافة 50 كيلو جنوب مدينة السويس.

وكيل وزارة الصحة فى السويس مع المصابين