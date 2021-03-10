اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مارس 2021 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة السويس يزور مصابى حادث انقلاب أتوبيس بطريق السخنة.. وننشر أسماء الضحايا

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:44 ص
وكيل صحة السويس يزور مصابى حادث انقلاب أتوبيس بطريق السخنة.. وننشر أسماء الضحايا الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل صحة السويس
السويس- سيد نون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالسويس، المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس - العين السخنة، وقال إسماعيل الحفناوى، إن المصابين يتم علاجهم بمستشفى السويس العام، وتم إجراء عمليات جراحية لعدد من المصابين، كما خرج مصابين ووصل عدد المصابين فى الحادث إلى 16 مصابا.

وبلغت الحصيلة النهائية لضحايا حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السويس_ السخنة" 7 وفيات بينهم طفلين.

وأسفر الحادث، عن وفاة صالح .ا.ع 56 عاما مقيم بالشرقية، ويحيى .ف.ا.م 47 عاما فرد شرطة، مقيم الشرقية، ومحمد .ف.م 25 عاما مقيم بالشرقية، وندا .م.أ.ف 20 عاما مقيمة بالغردقة، وأشرف .أ.ع 53 عاما سائق الأتوبيس مقيم بالدقهلية، كما توفيت الطفلتين فرح .م.أ 10 أعوام مقيمة بالشرقية، والطفلة ليان .م.م عام واحد.

وكان طريق "السويس_ السخنة" شهد فجر الأربعاء انقلاب أتوبيس ركاب انطلق من المنصورة، وكان في طريقة إلى الغردقة، أمام شرطة سوميد قرب على مسافة 50 كيلو جنوب مدينة السويس.

FB_IMG_1615365837362
وكيل وزارة الصحة فى السويس مع المصابين

السويس

محافظة السويس

اخبار السويس

حادث انقلاب اتوبيس السخنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة