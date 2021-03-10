وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بذكرى الإسراء والمعراج

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى الإسراء والمعراج، سائلاً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصرى كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزير الأوقاف أرسل برقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإلى كل من: الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وتحتفل وزارة الأوقاف، اليوم، الأربعاء، بذكرى الإسراء والمعراج عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة زينب، رضي الله عنها، وينقل التلفزيون المصري والإذاعة المصرية الاحتفال على الهواء مباشرة.

وأناب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية لحضور احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج اليوم بمسجد السيدة زينب (رضى الله عنها).