اليوم السابع
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وزيرة الصناعة: أصحاب الـ60 عاما يستفيدون من إحلال السيارات القديمة

الأربعاء، 10 مارس 2021 07:43 م
وزيرة الصناعة: أصحاب الـ60 عاما يستفيدون من إحلال السيارات القديمة مداخلة وزيرة التجارة
كتب رامى محيى الدين

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أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان هناك تعليمات من رئيس الوزراء للعمل بأقصى سرعة للاحتفال بأول دفعة لتسليم السيارات الجديدة ضمن مبادرة إحلال السيارات، مشيرة إلى أنه تم مد أعمار المستفيدين إلى 60 عاما، بشرط أن يكون لديه مصدر للسداد، لافتة إلى أنه لم يسبق للحكومة وأن جعلت الفائدة 3 % تحسب على قيم الأقساط المتبقية بعد سداد المقدم، ولن يتم تقاضى مقدم وسيتم اعتبار مقابل التخريد مقدم للسيارة من قبل وأن يكون السداد على 10 سنوات.
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامية عزة مصطفى : سيتم إحالة من تنطبق عليه الشروط  إلى البنوك، وسيتم تخيير المواطنينن لاختيار البنك الذى يريد التعامل معه، بعدها يتم تسليم سيارته ويتم تحويلها للتخريد ويذهب لاستلام السيارة الجديدة ، والإجراءات لن تتجاوز الـ15 يوما بين البنك وتسليم السيارات، مشيرة إلى نسبة المكون المصرى في السيارات الجديدة حوالى 45 %، وكلها صناعة مصرية وهو نوع من تعميق الصناعة المحلية واتجاه للاقتصاد الأخضر.
 
وقالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تلقينا طلبات حوالى 70 ألف طلب على مستوى 7 محافظات لإحلال السيارات القديمة وبدأت تحدث المراجعة ومنذ فترة أرسلنا لهم رسائل ما إذا كانت هناك ما يخص البيانات وتم التوقيع اليوم مع وزير المالية وشهد التوقيع البنك المركزى وعدد من البنوك ، وجميع بنوك مصر دخلوا معنا في التوقيع و9 من الشركات المحلية التي تقوم بتنفيذ السيارات .
 
 

الصناعة

احلال السيارات

الاقتصاد الأخضر

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