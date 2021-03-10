وزيرة إيطالية شابة تثير الجدل بسبب صورة فى "اليوم العالمى للمرأة".. اعرف القصة

كتبت ـ فاطمة شوقى

أثارت وزيرة الشباب الايطالية فابينا دادونى جدلا كبيرا بسبب صورة نشرتها أمس، الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى ترتدى ملابس غير رسمية، وتضع قداميها على مكتبها، وهو ما بررته "دادونى" بأنه رسالة للتأكيد على المساواة بين الجنسين فى اليوم العالمى للمرأة.



وزيرة الشباب الايطالىة

وقالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إن وزيرة الشباب الإيطالية تتحدى جميع القواعد الغير مكتوبة للمنصب السياسى، كما أنها تكسر الصورة النمطية لشكل الوزير.

وكتبت فابيانا دادون: "عمرى 37 سنة وأنا" بنت صغيرة "(لهذا البلد) لكننى وزيرة"، أنا لست متزوجة ولكننى أختار كل يوم البقاء مع شريكى، لدى طفلان جميلان. الذين يحملون لقبى، فأنا أحب موسيقى الروك وأشاهد الأفلام التى تثير الدموع ولكنى أشعر بالبرد العاطفى مثل الجليد. إنها كتلة من الصور النمطية وقد أشير إلى بها مرات عديدة على مدار حياتى".



وزيرة ايطالية

وأشارت الوزيرة الإيطالية إلى اليوم العالمى للمرأة إن "فى هذا اليوم المثير للذكريات والاهتمام الشديد بالتصحيح السياسي ، أود أن أقول بصراحة كبيرة أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. طريق شاق ملىء بالعقبات الثقافية التى يجب أن تكون لدينا القوة لمواجهتها بكل إصرار في قلوبنا.