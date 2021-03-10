اليوم السابع
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وزارة التخطيط: 46 مشروع صرف صحى وتوفير 123 ألف فرصة عمل بمبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:00 ص
وزارة التخطيط: 46 مشروع صرف صحى وتوفير 123 ألف فرصة عمل بمبادرة حياة كريمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
كتبت أسماء أمين

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قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها إن خلال المرحلة الأولى من مباردة "حياة كريمة" تم الانتهاء من تنفيذ 255 قافلة طبية حيث يتم التركيز على المحافظات التى تحتاج إلى خدمات صحية أكثر مما يدعم فكر عملية التكامل.
 
وحول الخدمات التعليمية إتاحة الخدمات التعليمية فى 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن والانتهاء من تطوير 8حضانات، مشيرة إلى انخفاض كثافة الفصول فى القرى المستهدفة إلى 41 طفل مقارنة بـ47 طفل بعد إنشاء 942 فصل دراسى.
 
وفيما يتعلق بمعدل التغطية بالصرف الصحى فى عدد من القرى المستهدفة تم تحسن فى معدل التغطية بالصرف الصحى بحوالى 64 نقطة مئوية، والانتهاء من إنشاء 46 مشروع صرف صحى، وتمت إتاحة قروض بحوالى 896 مليون جنيه وتوفير حوالى 123 ألف فرصة عمل فى القرى المستهدفة وتوفير التدريب الفنى والمهنى فى الشباب بالقرى، ورفع كفاءة المنازل وعددًا من الخدمات المحلية التى تم استهدافها فى المرحلة الأولى من المبادرة.
 
ويذكر أنه تم إدراج الأمم المتحدة لمبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمنى، وقابلة للقياس، تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.

مبادرة حياة كريمة

المبادرة الرئاسية

وزاره التخطيط

الأمم المتحدة

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