اليوم السابع
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نقابة أطباء الأسنان تطالب "صحة النواب" بدعم تحديد أعداد خريجى الكليات

الأربعاء، 10 مارس 2021 06:00 ص
نقابة أطباء الأسنان تطالب "صحة النواب" بدعم تحديد أعداد خريجى الكليات الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، إنه التقى وعددا من أعضاء مجلس النقابة العامة، بأعضاء بلجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، موضحا أنه تم مناقشة زيادة أعداد الخريجين من كليات طب الأسنان، لافتا إلى أن اللجنة رحبت بمقترح النقابة بتحديد أعداد القبول بالكليات لتصبح حوالى 5 آلاف طالب يتم توزيعهم فى كافة الكليات.

وأضاف هيكل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أنه تم مناقشة ملف تكليف أطباء الأسنان، والذى أوضحت اللجنة أنه قرار جوازى يرجع للوزير المختص، مشيرا إلى أنه عند طرح النقابة تعديلات القانون المعمول به حتى الأن بها، أوضحت لجنة الصحة أن جارى إعداد مشروع خاص بمنظومة الصحة بالكامل لتتولى جهة بالكامل منح التراخيص للأطباء والمراكز.

وأشار إلى أنه تم التطرق لتركيب كاميرات فى العيادات، وطالبت اللجنة بتقديم طلب لوزيرة الصحة والتى بدورها تقدمه لوزارة العدل، وقانون المسؤولية الطبية وأزمة قانون الأشعة.

 


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