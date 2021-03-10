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فى احتفال يوم المرأة بدار الأوبرا..

نبيلة مكرم تشيد بدور الأمهات فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:16 م
نبيلة مكرم تشيد بدور الأمهات فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية السفيرة نبيلة مكرم باحتفالات دار الأوبرا المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمى
كتب محمود راغب

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شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالات دار الأوبرا المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي، اليوم الأربعاء بالمسرح الصغير، والذي بدأ بالسلام الجمهوري، بمشاركة المخرجة كاملة أبو ذكري، والعازفة الفنانة ياسمين الحربي، وجمال الشاعر مديرا للقاء.

وفي مستهل كلمتها، وجهت وزيرة الهجرة التحية لكل أمهات الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، مؤكدة أنهن خير مثال على الصبر والجَلد، وعلينا أن نفخر بهن في كل مكان، مؤكدة أن الأم هى أساس بناء البيت السويّ، بجانب المدرسة والرياضة، مثمنة دور الأمهات في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وربطهن الأبناء بجذورهم، لتحقيق النجاح الكبير بعدم خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية منذ 2016م.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن القيادة السياسية حريصة على تمكين المرأة المصرية في شتى المجالات، ومنذ فجر التاريخ ومصر سباقة في الاحتفاء بالمرأة وتكريمها منذ عهد الفراعنة وحتى الوقت الحالي، حيث خصص الرئيس السيسي عام 2017، عاما للمرأة المصرية، وخصصت الوزارة نسخة كاملة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" لمشاركة نابهات مصر بالخارج بخبراتهن وعلمهن، بما يدعم قضايا الدولة المصرية.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن المرأة المصرية تضرب أروع الأمثلة في الداخل والخارج، مضيفة أن لدينا نماذج لمصريات حققن نجاحات عظيمة بالخارج في مختلف المجالات، والوزارة  تسعى للاستفادة من خبراتهن وتجاربهن في مختلف خطط الدولة، مؤكدة أن الوزارة حرصت على إبراز جهود النماذج البارزة من المصريات بالخارج، حيث أطلقت مؤخرا مبادرة "مصرية بـ100راجل" لتقدم للأجيال الجديدة نجاحات المصريات بالخارج في شتى المجالات.

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