نائب محافظ أسيوط: 11,7 مليار جنيه استثمارات مركزية من الوزارات للمحافظة

كتب أحمد عرفة

قال المهندس عمرو عبد العال، نائب محافظ أسيوط، إن هناك خطة استثمارية موجهة للمحافظة من أجل إنشاء العديد من المشروعات داخل المحافظة، موضحا أن هناك مشروعات موجهة للمحافظة بشكل خاص، وهناك وزارات المركزية تنفذ مشروعاتها بحيث يكون على مستوى المحافظات كلها.

وأضاف نائب محافظ أسيوط، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة تضاعفت خلال هذا العام عن العام الماضى، موضحًا أن مشروعات الاستثمارية تم توجيهها لتطوير الطرق الداخلية بجانب تطوير شبكات الكهرباء وتحسين البيئة ومستوى النظافة.

وأوضح نائب محافظ أسيوط، أنه تم تخصيص مليار و250 مليون جنيه ضمن خطة من جانب المحافظة للمشروعات الاستثمارية، بجانب أن هناك 11,7 مليار جنيه استثمارات مركزية من جانب الوزارات لمحافظة أسيوط، موضحًا أن المشروعات الاستثمارية المركزية للوزارات ستتوجه نحو مجال النقل وتطوير مشروع محور ديروط، وأيضا في مجال الصحة، حيث تنفيذ إنشاء مستشفى الأورام بجانب إنشاء مركز إصابات الطوارئ.