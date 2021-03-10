وأكد الجانبان وفقا لبوابة الوسط الليبية اليوم الأربعاء، أهمية التعاون بين السلطات الليبية والمنظمات المتخصصة للمساعدة فى التحقيقات للكشف عن مصير الضحايا ومحاسبة مرتكبى هذه الجرائم.

كما ناقشا برامج الفريق الأممى من أجل دعم ليبيا فى مجال الخدمات الأساسية والإنسانية العاجلة، و سبل التنسيق بين منظمات الأمم المتحدة المتخصصة لتقديم مشاريع تخدم كافة المناطق.